Getaran Gempa M6,4 Yogyakarta Terasa hingga Bandung

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Bantul Yogyakarta, Jumat 30 Juni 2023, pukul 19.57 WIB. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah daerah bahkan hingga Bandung, Jawa Barat.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa di kedalaman 25 kilometer. Sementara itu, pusat gempa berada di 86 km barat daya Bantul DIY pada koordinat 8.63 Lintang Selatan – 110.08 Bujur Timur.

“Info Gempa dirasakan mag:6.4, lokasi:Pusat gempa berada di Laut 86 Km BaratDaya Bantul, waktu:30-Jun-23 19:57:43 WIB, kedalaman:25 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, gempa ini dirasakan di sejumlah wilayah dengan skala gempa ini dirasakan(MMI):IV Tulungagung, IV Nganjuk, IV Kebumen , IV Ponorogo, IV Pacitan, IV Trenggalek, III - IV Karangkates, III - IV Klaten, III - IV Kediri, III - IV Kulonprogo, III - IV Wonogiri.

Gempa juga dirasakan skala III di Banjarnegara, III Purbalingga, III Purwokerto, III Mojokerto, III Pacitan, III Gresik, III Malang, III Salatiga, III Jepara, II - III Lumajang, II - III Ngawi, II - III Blora, II-III Bandung.

(Awaludin)