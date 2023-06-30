Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M6,4 Yogyakarta, BMKG: Ada Lima Gempa Susulan

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |21:31 WIB
Gempa M6,4 Yogyakarta, BMKG: Ada Lima Gempa Susulan
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan perkembangan terbaru terkait Gempa bumi yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (30/6/2023) malam ini. Diketahui, Gempa ini berkekuaran 6,4 magnitudo.

"Hingga pukul 20.40 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 5 (lima) gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar M4,5," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya.

Gempa bumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kulonprogo, Nganjuk, Kebumen, Ponorogo dengan skala intensitas IV MMI, Kediri dan Mojokerto dengan skala intensitas III MMI .

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujarnya.

BMKG mengeluarkan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan merasakan gempabumi tersebut agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu, BMKG meminta agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," pungkasnya.

(Awaludin)

      
