Waspada Gempa Susulan Yogyakarta, BNPB Minta Masyarakat Siap Siaga

JAKARTA - Badan Nasional Penanggungalan Bencana (BNPB) mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat yang terdampak gempa bumi, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkekuatan 6,4 magnitudo. BNPB meminta agar seluruh warga waspada dan siap siaga.

"BNPB mengimbau warga untuk waspada dan siap siaga. Antisipasi adanya gempa susulan," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Ia meminta agar warga memastikan struktur bangunan rumah tetap kokoh sebelum kembali ke dalam rumah pascagempa. Persiapkan tas siaga bencana apabila harus melakukan evakuasi ke tempat aman sementara.

Imbauan yang sama juga disampaikan Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Ia meminta agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain itu, dia juga meminta agar warga menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

"Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," kata Daryono.

