Dampak Gempa M6,4 Yogyakarta, BNPB: Sementara 15 Rumah Warga Alami Kerusakan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggungalan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru terkait dampak dari gempa bumi yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) malam ini. Tercatat, ada belasan rumah warga dan fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan.

Perkembangan terbaru ini dimutakhirkan oleh Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY hingga pukul 20.50 WIB.

"Rumah rusak 15 unit, fasilitas pemerintah 1, kesehatan 1 dan pendidikan 2. Dampak tersebut tersebar di Kabupaten Gunung Kidul, Bantul dan Kulon Progo," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Dalam laporan yang diterima, Kabupaten Gunung Kidul menjadi salah satu lokasi yang paling terdampak. Dimana, kerusakan rumah warga didominasi di Kabupaten ini.

"Data sementara, kerusakan ringan rumah warga di kabupaten ini berjumlah 8 unit, sedangkan fasilitas pendidikan 1 unit," pungkasnya.

(Awaludin)