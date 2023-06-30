Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Update Kekuatan Gempa Yogyakarta M6,4 Jadi M6,0

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |23:02 WIB
BMKG <i>Update</i> Kekuatan Gempa Yogyakarta M6,4 Jadi M6,0
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengupdate atau memutakhirkan gempa M6,4 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi M6,0. Gempa terjadi Jumat 30 Juni 2023 pukul 19.57.43 WIB.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,0,” ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Sementara itu, episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,63° LS ; 110,08° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 81 Km arah Selatan Kota Wates, Daerah Istimewa Yogyakarta pada kedalaman 67 km.

Daryono mengatakan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia dan Eurasia. “Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik ( thrust fault ).”

