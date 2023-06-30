Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Disukai Anak Muda dan Emak-Emak, Popularitas Sandiaga Uno Meningkat

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |23:12 WIB
Disukai Anak Muda dan Emak-Emak, Popularitas Sandiaga Uno Meningkat
Sandiaga Uno (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Sandiaga Uno, tak asing lagi di masyarakat. Saat ini, sosoknya sangat populer dan disukai kalangan anak muda hingga emak-emak, hal tersebut diyakini mampu mendongkrak suara PPP dalam Pemilu 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin. Menurutnya, elektabilitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia itu pun kian meningkat, bahkan kini digadang sebagai bakal calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo.

"Popularitas dan elektabilitas Sandi cukup bagus dan terus meningkat. Sandi memiliki ceruk pasar anak muda, milenial, muslim kota, santri dan juga kaum perempuan, terutama emak-emak," ungkap Hojin dalam siaran tertulis, Jumat (30/6/2023).

Selain itu, lanjutnya, gagasan Sandiaga mengenai Poros Percepatan Pembangunan sangat relevan dengan bonus demografi pada tahun 2030.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa Pemilu 2024 hampir 53 persennya adalah pemilih muda dengan rentang usia 17-40 tahun. Kelompok usia ini tumbuh dan besar di era demokrasi dan era digital.

“Mereka sangat konsen dengan isu lapangan kerja, wirausaha, dan juga ekonomi kreatif,” jelas Hojin.

Terkait hal tersebut, Hojin menilai langkah cepat dan strategis dibutuhkan PPP untuk mendulang suara dari tingginya elektabilitas Sandiaga Uno.

"Tantangan bagi PPP yakni mengkonversikan elektabilitas Sandi menjadi suara dan kursi PPP," ujar Hojin.

Halaman:
1 2
      
