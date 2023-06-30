Gempa M6,0 Yogyakarta, Ini Imbauan BMKG

JAKARTA - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati meminta agar masyarakat tidak termakan hoaks atau berita bohong terkait adanya prediksi akan terjadinya gempa susulan yang jauh lebih besar dan menimbulkan tsunami di Yogyakarta dan sekitarnya.

"Karena gempa bumi ini sudah dianalisis, dan tidak menimbulkan tsunami," kata Dwikorita dalam jumpa persnya secara daring, Jumat (30/6/2023).

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan terkait kekuatan dan kedalaman gempa bumi yang terjadi beberapa jam yang lalu.

"Gempa tersebut awalnya 6,4 kemudian di update 6,0 magnitudonya. Kedalaman awalnya 25 km data terupdate adalah 67 km," ujarnya.

Dwikorita turut mengimbau agar tetap tenang tetapi waspada untuk kemungkinan terjadinya gempa susulan yang masih mungkin akan terjadi. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat mewaspadai kemungkinan gempa susulan tersebut yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah mengalami rusak ringan.