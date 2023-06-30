Tim SAR Cari Pemuda Tenggelam di Sungai Citarum saat Hendak Cuci Daging

BEKASI - Tim SAR Gabungan melakukan pencarian terhadap seorang pemuda bernama Gugun Gunawan (20) yang tenggelam di Sungai Citarum, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis 29 Juni 2023. Pencarian dilakukan di tiga area yang menjadi titik tenggelamnya korban.

"Kami kerahkan personil rescue dari Unit Siaga SAR Bekasi menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian terhadap korban," kata Koordinator Unit SIaga SAR Bekasi Rizky Dwianto.

Rizky menjelaskan, upaya pencarian dibagi menjadi tiga area, di mana tim pertama melakukan pencarian dengan menyisir aliran sungai Citarum menggunakan perahu karet hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian.

Selanjutnya, tim kedua melakukan pencarian secara visual, menyisir bantaran sungai Ciliwung melalui jalur darat hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian.

"Dan Tim ketiga melakukan pencarian di bawah permukaan air menggunakan Aqua Eye dan Underwater Searching Device, kemudian akan dilanjutkan dengan proses penyelaman apabila kondisinya memungkinkan," ujarnya.