Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Rumah Warga di Cibinong Bogor Terendam Banjir Malam Ini

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |00:35 WIB
Puluhan Rumah Warga di Cibinong Bogor Terendam Banjir Malam Ini
Banjir rendam rumah warga di Cibinong (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Puluhan rumah di wilayah Kampung Balong, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terendam banjir. Genangan banjir tersebut disebabkan drainase yang tersumbat.

"Disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama dan adanya material longsoran yang menyumbat aliran drainase," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Adapun banjir itu mulai menggenangi rumah warga sekira pukul 18.05 WIB. Air masuk ke pemukiman dengan ketinggian kurang lebih 30 sentimeter.

"Diperkirakan dampak hasil kaji cepat 50 unit rumah dan 60 KK/240 jiwa," jelasnya.

Tak hanya rumah warga, tambah Aris, terdapat fasilitas umum berupa masjid di sekitar pemukiman yang terdampak banjir. Tim sedang melakukan evakuasi penyedotan air dengan menggunakan mesin sedot portable dan air mulai berangsur surut.

"Bila mana material longsoran tidak secepatnya dibersihkan kemungkinan besar disaat hujan turun akan terjadi banjir kembali," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement