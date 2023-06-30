Puluhan Rumah Warga di Cibinong Bogor Terendam Banjir Malam Ini

BOGOR - Puluhan rumah di wilayah Kampung Balong, Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor terendam banjir. Genangan banjir tersebut disebabkan drainase yang tersumbat.

"Disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang cukup lama dan adanya material longsoran yang menyumbat aliran drainase," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko dalam keterangannya, Kamis (29/6/2023).

Adapun banjir itu mulai menggenangi rumah warga sekira pukul 18.05 WIB. Air masuk ke pemukiman dengan ketinggian kurang lebih 30 sentimeter.

BACA JUGA: Tim SAR Cari Pemuda Tenggelam di Sungai Citarum saat Hendak Cuci Daging

"Diperkirakan dampak hasil kaji cepat 50 unit rumah dan 60 KK/240 jiwa," jelasnya.

Tak hanya rumah warga, tambah Aris, terdapat fasilitas umum berupa masjid di sekitar pemukiman yang terdampak banjir. Tim sedang melakukan evakuasi penyedotan air dengan menggunakan mesin sedot portable dan air mulai berangsur surut.

BACA JUGA: 106 Ribu Jemaah Haji Manfaatkan Kereta Al Mashaer untuk Lempar Jumrah

"Bila mana material longsoran tidak secepatnya dibersihkan kemungkinan besar disaat hujan turun akan terjadi banjir kembali," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )