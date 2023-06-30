Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Pembobol Rumah Wartawan Media Online di Jagakarsa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |01:06 WIB
Polisi Buru Pembobol Rumah Wartawan Media Online di Jagakarsa
Polisi buru pembobol rumah wartawan (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemarin. Rumah korban yang juga wartawan media online, Dwi Bowo Raharjo dibobol oleh empat orang pelaku.

"Kami atensi. Semoga bisa kami ungkap. Kami upayakan semaksimal mungkin," ujar Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi, Kamis (29/6/2023).

Dia memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan kasus pencurian yang dialami seorang wartawan tersebut. Selain itu, polisi juga bakal berupaya menangkap komplotan pelaku yang diduga berjumlah 4 orang itu.

Sementara itu, Bowo menerangkan bahwa aksi pencurian di rumahnya itu diduga terjadi saat dia baru saja keluar dari rumahnya di bilangan Jagakarsa. Kurang dari 10 menit dia pergi, pelaku masuk ke dalam rumahnya.

