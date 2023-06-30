Polisi Buru Pembobol Rumah Wartawan Media Online di Jagakarsa

JAKARTA - Aksi pencurian terjadi di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemarin. Rumah korban yang juga wartawan media online, Dwi Bowo Raharjo dibobol oleh empat orang pelaku.

"Kami atensi. Semoga bisa kami ungkap. Kami upayakan semaksimal mungkin," ujar Kapolsek Jagakarsa, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi, Kamis (29/6/2023).

Dia memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan dugaan kasus pencurian yang dialami seorang wartawan tersebut. Selain itu, polisi juga bakal berupaya menangkap komplotan pelaku yang diduga berjumlah 4 orang itu.

Sementara itu, Bowo menerangkan bahwa aksi pencurian di rumahnya itu diduga terjadi saat dia baru saja keluar dari rumahnya di bilangan Jagakarsa. Kurang dari 10 menit dia pergi, pelaku masuk ke dalam rumahnya.