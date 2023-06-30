Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Jakarta Uji Coba Bus TransJakarta Rute Bandara Soetta pada 4 Juli

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:00 WIB
Pemprov DKI Jakarta Uji Coba Bus TransJakarta Rute Bandara Soetta pada 4 Juli
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melalukan uji coba bus TransJakarta rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta (Soetta) mulai 4 Juli 2023.

"Direncanakan (uji coba TransJakarta) tanggal 4 Juli dari Kalideres ke Bandara Soetta. Kita akan laksanakan uji coba itu pukul 07.30 WIB (selama sebulan)," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo dilansir Antara, Jumat (30/6/2023).

Selama uji coba, Syafrin menyebutkan, penumpang bus tak dikenakan tarif (gratis). Bus yang diujicoba sebanyak 4-5 bus.

Bus rute bandara ini berangkat dari Terminal Kalideres, Jakarta Barat, menuju Terminal Kargo dan Kantor Angkasa Pura II di Tangerang, Banten.

"Rencana ada dua waktu layanan, pertama pukul 06.00 WIB sampai 09.00 WIB. Lalu kedua pukul 18.00 WIB sampai 21.00 WIB," kata Syafrin.

Adapun waktu tempuh dari Kalideres ke Bandara Soetta diperkirakan maksimal 45 menit untuk sekali perjalanan sehingga membutuhkan waktu 90 menit saat pulang-pergi.

"Tentu nanti ada beberapa bus stop yang kita siapkan di lintasan. Karena kan tidak masuk tol. Tipe TransJakarta akan gunakan 'lower deck' (dek rendah)," ujar Syafrin.

Diharapkan dengan adanya uji coba bus TransJakarta ini, pihaknya memperoleh gambaran utuh mencakup karakteristik perjalanan penumpang hingga operasional.

"Kemudian karakteristik operasionalnya, besaran tarif, nanti akan ditentukan. Sementara akan uji coba diterapkan selama 20 menit. Nanti saat implementasi akan 10 menit," ujar Syafrin.

