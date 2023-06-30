Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kadishub DKI Jakarta Ungkap Opsi Lahan Depo MRT Fase II Masih Tahap Pengkajian

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |05:00 WIB
Kadishub DKI Jakarta Ungkap Opsi Lahan Depo MRT Fase II Masih Tahap Pengkajian
Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo (Foto: Antara)
JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan sampai saat ini Pemprov DKI masih melakukan kajian terhadap lahan depo moda raya terpadu (MRT) Fase II. Namun begitu, ia menyebutkan kajian itu bakal rampung dalam waktu dekat.

"Depo MRT belum ada keputusan. Kami masih terus melakukan kajian. Kita harapkan dalam dua minggu terakhir, bulan Juli nanti kita sudah ada hasil final kajiannya yang komprehensif," kata Syafrin pada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 29 Juni 2023.

Syafrin menjelaskan bahwa kajian yang masih dilakukan ini berkaitan dengan mitigasi terhadap bencana. Sementara untuk lokasi depo, pihaknya punya beberapa opsi.

"Termasuk juga kajian terkait mitigasi terhadap bencana. Sehingga pemilihan depo itu bisa sesuai kebutuhan di masa yang akan datang," ucapnya.

Untuk lokasi depo, lanjut Syafrin kajian yang dilakukan baik dari sisi teknis, administrasi hingga kendala lingkungan sekitar. Hal itu dilakukan agar nantinya bisa menunjang kerja operasional dari MRT.

