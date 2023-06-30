2 Rumah Warga Hangus Terbakar di Palabuhanratu Sukabumi

SUKABUMI - Dua rumah warga hangus terbakar di Kampung Cikadu, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Kamis malam 29 Juni 2023, sekira pukul 22.43 WIB.

Danpos 1 Palabuhanratu pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Sukabumi, Aceng Ismail mengatakan, peristiwa itu menimpa dua rumah semi permanen milik Entin (42) dan Elis (64).

"Setelah mendapatkan laporan, kami dari pos 1 Palabuhanratu bergegas menuju lokasi dengan menerjunkan dua kendaraan untuk penanganan ini," ujar Aceng Ismail, Jumat (30/6/2023).

Sesampainya di lokasi, kata Aceng, dua rumah semi permanen itu sudah terbakar hebat lantaran kontruksi bangunan terbuat dari bahan kayu yang mudah terbakar.

"Petugas pas datang pun api sudah membakar dua rumah itu. Namun pihak kami pun secara maksimal langsung memadamkan kobaran api itu," kata Aceng.