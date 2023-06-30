Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pintu Air Pesanggrahan Siaga 3, 19 Wilayah Berpotensi Terendam Banjir

Dimas Choirul , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |04:14 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan kenaikan status pintu air Pesanggrahan menjadi Siaga 3 atau waspada pada Jumat (30/6/2023). Ketinggian muka air mencapai 180.cm.

Berdasarkan keterangan BPBD DKI Jakarta, tinggi muka air Pintu Air Pesanggrahan pada pukul 21.00 WIB, masih berstatus Normal/Siaga 4.

Di mana rata-rata ketinggian air mencapai 80 cm. Sejurus kemudian kemudian, tepatnya pukul 22.00 WIB, ketinggian muka air naik menjadi 155 cm. Kemudian pada pukul 03.00 ketinggian air mencapai 180 cm dengan status siaga.

BPBD DKI juga menginformasikan bahwa kondisi cuaca di Pintu Air Pesanggrahan saat ini dalam kondisi mendung tipis. Antisipasi dalam kurun waktu 4,5 jam ke depan air akan sampai di Pintu Air Cengkareng Drain.

Setidaknya ada 19 wilayah yang mungkin akan terdampak ancaman banjir. Wilayah yang dilalui aliran sungai tersebut yakni Lebak Bulus, Pondok Pinang, Bintaro, Pesanggrahan, Cipulir, Ulujami, Sukabumi Selatan.

