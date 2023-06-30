Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Transjakarta Uji Coba Layanan ke Bandara Soekarno-Hatta, Catat Waktunya!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |08:16 WIB
Transjakarta Uji Coba Layanan ke Bandara Soekarno-Hatta, Catat Waktunya!
Ilustrasi (Foto : transjakarta.co.id)
JAKARTA - Transjakarta akan melakukan uji coba layanan bus rute Bandara Soekarno-Hatta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan akan ada 2 waktu yang disiapkan pada uji coba tersebut.

"Direncanakan tanggal 4 Juli dari Kalideres ke Bandara Soetta. Rencana akan ada 2 waktu layanan, pertama jam 06.00 WIB sampai 09.00 WIB. Kedua jam 18.00 WIB sampai 21.00 WIB," kata Syafrin, Jumat (30/6/2023).

Syafrin menyebutkan, pada saat uji coba masyarakat bisa langsung menggunakan bus TransJakarta dari Terminal Kalideres secara gratis. Untuk penurunan penumpang, Syafrin mengatakan ada di dua tempat, yaitu Terminal Kargo dan kantor Angkasa Pura II.

"Segmen itu yang diisi oleh TransJakarta, tapi nanti begitu TransJakarta masuk berbayar itu nanti jadi angkut umum. Tidak lagi angkutan karyawan. Turunnya ada di dua titik entah di terminal kargo atau di kantor AP 2," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya masih akan mengkaji dari sisi tempat pemberhentian, transit, hingga besaran tarif yang sesuai untuk masyarakat.

"Kita harapan dua minggu kita sudah dapatkan gambaran secara utuh terkait dengan karakteristik perjalanan penumpangnya, kemudian karakteristik operasionalnya besaran tarif nanti akan ditentukan," imbuhnya.

"Tentu nanti ada beberapa bus stop yang kita siapkan di lintasan, karena kan tidak masuk tol," kata dia.

Halaman:
1 2
      
