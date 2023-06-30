Tukang Sate Dibunuh saat Hari Raya Idul Adha, Polisi Tangkap Pelaku

BEKASI - Usai melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah bukti serta memeriksa saksi-saksi, polisi dari Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang pedagang sate pada Kamis 29 Juni 2023, pagi.

Pelaku tidak merupakan kerabat dekat korban. Terduga pelaku kini dalam pemeriksaan intensif petugas Reskrim.

Sementara, jasad korban masih di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk dilakukan autopsi.

Korban berinisial WCP (43), pedagang sate di Jalan Pejuang Jaya, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui mengalami luka sejumlah luka tusukan di tubuhnya.

Ia dibunuh oleh pelaku yang diketahui berinisial D yang merupakan kerabat korban dan kini telah ditangkap petugas gabungan tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari lokasi tersebut petugas juga mengamankan barang bukti senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban.

"Kepolisian mendapat laporan kasus pembunuhan dengan luka tusukan pada pukul 13.00 WIB. Polisi langsung lakukan olah TKP dan mengamankan tiga orang saksi di lokasi kejadian untuk pemeriksaan," ujar Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani.

Mereka yang diamankan masih keluarga korban, dan salah satunya merupakan terduga pelaku berinisial D. Polisi masih menunggu hasil forensik terkait berapa banyak luka tusukan yang dialami korban. Luka di bagian mana saja.