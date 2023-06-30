Libur Idul Adha, Arus Lalin di Sekitar Bundaran HI Ramai Lancar

JAKARTA - Sekitaran Bundaran Hotel Indonesia (HI), di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar pada Jumat (30/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 10.10 WIB terlihat sejumlah mobil dan motor sudah mulai lalu lalang tanpa kemacetan. Volume kendaraan berjalan normal seperti hari-hari kerja lainnya.

Walaupun adanya libur panjang Idul Adha 1444 H pada 28 hingga 30 Juni 2023, akan tetapi pegawai sektor swasta sudah masuk normal seperti biasa.

Sejumlah pengendara motor dan mobil melaju dengan cepat di tengah sinar pagi yang cerah tersebut. Tidak tampak adanya kemacetan pada sekitaran Bundaran HI walaupun kondisi arus lalin yang terbilang ramai itu.

(Arief Setyadi )