HOME NEWS MEGAPOLITAN

Volume Kendaraan Meningkat, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Oneway

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:05 WIB
Volume Kendaraan Meningkat, Jalur Puncak Bogor Diberlakukan Oneway
Jalur Puncak Bogor (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Satlantas Polres Bogor sedang memberlakukan sistem oneway menuju kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu karena ada lonjakan volume kendaraan menuju Puncak sejak pagi.

"Kami sedang melaksanakan langkah rekayasa oneway dari Jakarta menuju Puncak. Memang kami prediksi hari ini pagi hingga siang hari. Kemudian, berlanjut ke hari Sabtu pagi itu dominan masih kendaraan dari Jakarta menuju Puncak. Sehingga untuk lonjakan arus memang terjadi di Jumat pagi dan Sabtu pagi," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (30/6/2023).

Kata dia, sistem oneway menuju Puncak ini diberlakukan secara situasional tergantung dari arus lalu lintas. Apabila volume kendaraan sudah normal, maka Jalur Puncak kembali dibuka dua arah.

"Waktunya kita sesuaikan situasional," jelasnya.

Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terjadi hingga esok hari. Juga akan berbarengan dengan dimulainya arus balik dari Puncak ke Jakarta.

"Hari Sabtu itu akan bertemu dua lonjakan arus, yaitu yang dari Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya. Karena di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, banyak yang menginap di atas. Kemungkinan sudah banyak yang akan kembali ke arah bawah. Sehingga pertemuan arus kita harus antisipasi," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
