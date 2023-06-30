Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Cuti Bersama, Jalan Sudirman Jakpus Terpantau Ramai Lancar

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |11:19 WIB
Libur Cuti Bersama, Jalan Sudirman Jakpus Terpantau Ramai Lancar
Jalan Jenderal Sudirman, Jakpus ramai lancar (Foto: Widya M)
JAKARTA - Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar pada pada Jumat (30/6/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal pukul 10.37 WIB terlihat sejumlah mobil dan motor lalu lalang tanpa kemacetan. Volume kendaraan berjalan normal seperti hari-hari kerja lainnya.

Walaupun adanya libur panjang Idul Adha 1444 H pada 28 hingga 30 Juni 2023, akan tetapi pegawai sektor swasta sudah masuk normal seperti biasa.

Sejumlah pengendara motor dan mobil melaju dengan cepat di tengah sinar pagi yang cerah tersebut. Bus Transjakarta pun juga terlihat lalu lalang membawa sejumlah penumpang.

Tidak tampak adanya kemacetan pada sekitaran dua arah jalan Jenderal Sudirman walaupun kondisi arus lalin yang terbilang ramai itu.

(Arief Setyadi )

      
