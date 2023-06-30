Penemuan Mayat di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Bojonggede, Polisi Cek TKP

DEPOK - Warga RT 3 RW 12, Pabuaran, Bojonggede geger dengan penemuan sosok mayat di sebuah tumpukan sampah lahan kosong. Hal itu dibagikan laman Instagram @infodepok_id yang mengunggah foto mayat dengan di blur.

"Ada penemuan mayat sudah kondisi bau daerah Citayam Kampung Kelapa," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Jumat (30/6/2023).

Sementara itu, Kapolsek Bojonggede Kompol Robinson membenarkan adanya penemuan sosok mayat di wilayah hukumnya. Saat ini, personel Polsek Bojonggede sedang mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Iya betul personel Polsek Bojonggede sudah menuju ke tkp Pabuaran," ujarnya.

Robinson belum dapat menjelaskan secara detail terkait kronologis maupun identitas mayat tersebut. "Nanti disampaikan kembali," tuturnya.

