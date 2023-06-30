Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penemuan Mayat di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Bojonggede, Polisi Cek TKP

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |12:05 WIB
Penemuan Mayat di Tumpukan Sampah Gegerkan Warga Bojonggede, Polisi Cek TKP
Penemuan mayat di tumpukan sampah di Bojonggede (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Warga RT 3 RW 12, Pabuaran, Bojonggede geger dengan penemuan sosok mayat di sebuah tumpukan sampah lahan kosong. Hal itu dibagikan laman Instagram @infodepok_id yang mengunggah foto mayat dengan di blur.

"Ada penemuan mayat sudah kondisi bau daerah Citayam Kampung Kelapa," tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip, Jumat (30/6/2023).

Sementara itu, Kapolsek Bojonggede Kompol Robinson membenarkan adanya penemuan sosok mayat di wilayah hukumnya. Saat ini, personel Polsek Bojonggede sedang mengecek ke tempat kejadian perkara (TKP).

"Iya betul personel Polsek Bojonggede sudah menuju ke tkp Pabuaran," ujarnya.

Robinson belum dapat menjelaskan secara detail terkait kronologis maupun identitas mayat tersebut. "Nanti disampaikan kembali," tuturnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement