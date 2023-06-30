Libur Panjang Idul Adha, 39 Ribu Kendaraan Masuk Kawasan Puncak Bogor

BOGOR - Kawasan wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ramai dikunjungi wisatawan pada libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Diperkirakan, sebanyak 39 ribu kendaraan masuk ke kawasan tersebut pada momen libur panjang Idul Adha 1444 H.

"Sampai dengan dihimpun pagi tadi itu kurang lebih ada sekitar 39 ribu kendaraan yang menuju ke Puncak. Tergolong masih belum terlalu signifikannya di hari kemarin. Namun untuk hari ini kita akan update sampai pukul 14.00 WIB untuk jumlah data kendaraan. Kalau misalkan dari jam 5 pagi itu sudah tembus sampai 20 ribu kendaraan, sudah terjadi peningkatan," kata KBO Satlantas Polres Bogor Iptu Ardian Novianto, Jumat (30/6/2023).

Ia menjelaskan, peningkatan volume kendaraan terjadi mulai hari ini hingga esok pagi. Hal juga akan berbarengan dengan arus balik wisatawan yang menuju Jakarta.

"Hari Sabtu itu akan bertemu dua lonjakan arus, yaitu yang dari Jakarta menuju Puncak atau sebaliknya. Karena di hari Rabu, Kamis, dan Jumat, banyak yang menginap di atas. Kemungkinan juga sudah banyak yang akan kembali ke arah bawah. Sehingga pertemuan arus kita harus antisipasi," ujarnya.