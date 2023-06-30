Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Lantai JPO di Cengkareng Hilang, Ini Respons Sudin Bina Marga Jakbar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |14:02 WIB
Viral Lantai JPO di Cengkareng Hilang, Ini Respons Sudin Bina Marga Jakbar
Lantai JPO di Cengkareng hilang. (Dok Sudin Bina Marga Jakbar)
A
A
A

JAKARTA - Beredar video yang memperlihatkan salah satu bagian lantai jembatan penyeberangan orang (JPO) yang terbuat dari besi hilang di Jalan Daan Mogot KM 12, Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya, terdapat lubang di JPO tersebut.

Dari video yang diunggah akun Instagram @merekamjakarta, tampak beberapa bagian lantai JPO yang hilang. Dalam rekaman itu hanya menyisakan rangka berbentuk plus dan tidak ada pembatas untuk menutup lantai yang bolong tersebut.

"Jembatan JPO, besinya ilang. Buat penyebrangan. Sangat berbahaya," ujar perekam video tersebut, dikutip Jumat (30/6/2023).

Dalam keterangan video itu, lantai besi JPO yang hilang disebutkan sudah terjadi sejak Kamis (29/6/2023) kemarin sekitar pukul 17.00 WIB.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat Darwin Ali menyebutkan pihaknya sudah mengecek ke JPO tersebut.

Saat ini pihaknya, kata dia sedang berkoordinasi dengan bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota (PSUK) untuk melakukan perbaikan pada JPO itu.

Halaman:
1 2
      
