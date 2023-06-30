Insiden-Insiden Kurban di Idul Adha, Sapi Ngamuk hingga Kawin Sebelum Disembelih

JAKARTA - Idul Adha 2023 jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023 kemarin, yang mana pada hari raya tersebut dilakukan pula pemotongan hewan kurban. Ada sejumlah cerita yang mewarnai hari raya itu, khususnya berkaitan hewan kurban yang hendak dipotong.

Sebagaimana diunggah dalam akun Instagram @merekamjakarta dan akun @infojaksel.id pada Kamis, 29 Juni 2023 kemarin, sejumlah insiden terjadi saat hewan kurban hendak dilakukan pemotongan. Misalnya saja di kawasan Masjid At Taysier, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan adanya dua ekor kambing yang hendak melakukan perkawinan dan momen tersebut terekam kamera warga.

Lantas, terdapat pula momen sapi mengamuk saat hendak dijatuhkan tukang jagal, bahkan sapi tersebut sampai menindih tukang jagal yang hendak memotongnya hingga masuk ke dalam lubang di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Warga yang menonton lalu berteriak histeris melihat tukang jagal tertimpa sapi kurban.

Di kawasan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terdapat seekor sapi kurban yang kabur saat hendak dilakukan pemotongan. Bahkan, sapo tersebut sampai lari ke jalanan membuat warga mengejar-ngejar sapi kabur tersebut menggunakan sepeda motornya.

Lalu, di kawasan Jalan Swadaya 1, Tebet, Jakarta Selatan, seekor sapi kurban mengamuk seolah enggan dipotong, warga pun menenangkan sapi tersebut sambil terus memegang tali pengikat sapi agar tak kabur ke jalanan.