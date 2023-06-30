Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Wanita Misterius di Bojonggede Sempat Dikira Boneka

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:02 WIB
Mayat Wanita Misterius di Bojonggede Sempat Dikira Boneka
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

DEPOK - Kapolsek Bojonggede, Kompol Robinson menyebut sosok mayat Mrs X (50) ditemukan warga saat membakar sampah dalam keadaan tertelungkup sempat dikira boneka di RT 3 RW 12, Pabuaran, Bojonggede, Depok, Jawa Barat pada Jumat (30/6/2023).

"Saat saksi membakar sampah di lokasi melihat sesosok diduga boneka namun setelah diteliti sosok mayat dalam keadaan tertelungkup," kata Robinson dalam keterangannya.

Robinson menambahkan, berdasarkan keterangan Ketua RT 3 kondisi pada Kamis 29 Juni 2023 wilayah tersebut dalam kondisi hujan lebat dan sudah biasa banjir. 

"Kamis tanggal 29/6 jam 18.00 WIB. Kondisi hujan lebat dan sudah biasa Banjir. Pada saat di temukan kondisi mayat dalam keadaan tertelungkup," ujarnya.

Lebih lanjut, Robinson menjelaskan, Mrs X ditemukan dalam keadaan tertelungkup mengenakan baju berwarna merah motif kembang lengkap dengan celana dan sepatu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement