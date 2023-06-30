Mayat Wanita Misterius di Bojonggede Sempat Dikira Boneka

DEPOK - Kapolsek Bojonggede, Kompol Robinson menyebut sosok mayat Mrs X (50) ditemukan warga saat membakar sampah dalam keadaan tertelungkup sempat dikira boneka di RT 3 RW 12, Pabuaran, Bojonggede, Depok, Jawa Barat pada Jumat (30/6/2023).

"Saat saksi membakar sampah di lokasi melihat sesosok diduga boneka namun setelah diteliti sosok mayat dalam keadaan tertelungkup," kata Robinson dalam keterangannya.

Robinson menambahkan, berdasarkan keterangan Ketua RT 3 kondisi pada Kamis 29 Juni 2023 wilayah tersebut dalam kondisi hujan lebat dan sudah biasa banjir.

"Kamis tanggal 29/6 jam 18.00 WIB. Kondisi hujan lebat dan sudah biasa Banjir. Pada saat di temukan kondisi mayat dalam keadaan tertelungkup," ujarnya.

Lebih lanjut, Robinson menjelaskan, Mrs X ditemukan dalam keadaan tertelungkup mengenakan baju berwarna merah motif kembang lengkap dengan celana dan sepatu.