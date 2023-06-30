Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tukang Sate di Bekasi Dibunuh Anaknya, Minta Duit Rp8 Juta Sebelum Bunuh Ayahnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:06 WIB
Tukang Sate di Bekasi Dibunuh Anaknya, Minta Duit Rp8 Juta Sebelum Bunuh Ayahnya
Polisi pasang garis polisi di TKP pembunuhan tukang sate (Foto : iNews)
A
A
A

BEKASI - Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap pemilik warung sate bernama WCP (43) di Bekasi. Pelaku pembunuhan merupakan DR (22) anaknya sendiri, di mana sebelum membunuh ayahnya minta duit Rp8 juta.

Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto menjelaskan DR membunuh ayahnya lantaran kesal tidak diberikan duit.

“Jumlah uang yang diminta kurang lebih sekitar Rp8 juta,” kata Aqsha dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).

Dari hasil pemeriksaan sementara, uang itu rencananya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Namun Aqsha tidak mendetail apa kebutuhan yang dimaksud.

“Untuk keperluan sehari-hari,” lanjutnya.

Aqsha mengatakan kondisi psikologi korban saat ini masih terus didalami. Pihak kepolisian pun rencananya akan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku.

“Untuk masalah gangguan jiwa ataupun yang lain-lainnya ini kita belum bisa diberikan karena masih dalam istilahnya pemeriksaan pendalaman selanjutnya,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement