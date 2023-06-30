Tukang Sate di Bekasi Dibunuh Anaknya, Minta Duit Rp8 Juta Sebelum Bunuh Ayahnya

BEKASI - Polisi mengungkap kasus pembunuhan terhadap pemilik warung sate bernama WCP (43) di Bekasi. Pelaku pembunuhan merupakan DR (22) anaknya sendiri, di mana sebelum membunuh ayahnya minta duit Rp8 juta.

Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto menjelaskan DR membunuh ayahnya lantaran kesal tidak diberikan duit.

“Jumlah uang yang diminta kurang lebih sekitar Rp8 juta,” kata Aqsha dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).

Dari hasil pemeriksaan sementara, uang itu rencananya digunakan untuk kebutuhan pribadinya. Namun Aqsha tidak mendetail apa kebutuhan yang dimaksud.

“Untuk keperluan sehari-hari,” lanjutnya.

Aqsha mengatakan kondisi psikologi korban saat ini masih terus didalami. Pihak kepolisian pun rencananya akan pemeriksaan lanjutan terhadap pelaku.

“Untuk masalah gangguan jiwa ataupun yang lain-lainnya ini kita belum bisa diberikan karena masih dalam istilahnya pemeriksaan pendalaman selanjutnya,” ujarnya.