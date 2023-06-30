Kasus Tukang Sate Dibunuh Anaknya yang Pecatan TNI Dilimpahkan ke Denpom

BEKASI - Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto menyatakan, kasus pembunuhan WCP (43), pemilik warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) Jaya 2/Cijantung.

Dalam kasus ini, pelaku DR (22) merupakan anak kandung dari korban. Kasus ditangani Denpom lantaran pelaku merupakan anggota TNI AD yang sedang menjalani proses pemecatan dalam kasus berbeda.

“Hasil koordinasi dengan instansi terkait, bahwa kasus pembunuhan ini dilimpahkan ke instansi terkait yaitu Denpom,” kata Aqsha di Mapolsek Medan Satria, Jumat (30/6/2023).

Dalam informasi yang beredar, pelaku DR disebut tengah menjalani proses pemecatan atas kasus berbeda yang dimilikinya. Namun, Aqsha belum bisa memastikan apakah DR hingga kini masih berstatus anggota TNI.

“Kalau untuk masalah status yang saya sampaikan silakan dikoordinasikan ke Denpom,” katanya.