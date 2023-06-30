Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Tukang Sate Dibunuh Anaknya yang Pecatan TNI Dilimpahkan ke Denpom

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:26 WIB
Kasus Tukang Sate Dibunuh Anaknya yang Pecatan TNI Dilimpahkan ke Denpom
Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto (Foto: Jonathan S)
A
A
A

BEKASI - Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto menyatakan, kasus pembunuhan WCP (43), pemilik warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dilimpahkan ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) Jaya 2/Cijantung.

Dalam kasus ini, pelaku DR (22) merupakan anak kandung dari korban. Kasus ditangani Denpom lantaran pelaku merupakan anggota TNI AD yang sedang menjalani proses pemecatan dalam kasus berbeda.

“Hasil koordinasi dengan instansi terkait, bahwa kasus pembunuhan ini dilimpahkan ke instansi terkait yaitu Denpom,” kata Aqsha di Mapolsek Medan Satria, Jumat (30/6/2023).

Dalam informasi yang beredar, pelaku DR disebut tengah menjalani proses pemecatan atas kasus berbeda yang dimilikinya. Namun, Aqsha belum bisa memastikan apakah DR hingga kini masih berstatus anggota TNI. 

“Kalau untuk masalah status yang saya sampaikan silakan dikoordinasikan ke Denpom,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176108/mayat-E1XA_large.jpg
Pengeroyok Pria hingga Tewas di Bekasi Ditangkap, Ini Motifnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175745/pelaku_pembunuhan-T584_large.jpg
Tragis! Karyawati Minimarket di Tol Cipularang Diperkosa Bos Lalu Dibunuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174766/pengacara-Shgb_large.jpg
Pengacara Diplomat ADP Sambangi Polda Metro, Ini Data yang Diminta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174759/reonald-7Nji_large.jpg
Temui Polisi, Pengacara dan Keluarga ADP Sampaikan Surat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173291/viral-m0OD_large.jpg
Heboh! Pelajar SMP Tewas Dianiaya Teman di Dalam Kelas dengan Gunting Secara Sadis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172260/mayat-UFL6_large.jpg
Tali Tas yang Digunakan Suami Bunuh Istri di Jakbar Disita Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement