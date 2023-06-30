Tersangka Aborsi di Jakpus Bertambah Jadi 9 Orang

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua tersangka baru terkait praktik aborsi ilegal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Kini, total sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah (tersangka). Sudah bertambah lagi jadi sembilan (orang tersangka),” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Komarudin, Jumat (30/6/2023).

Komarudin menjelaskan, dua orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial MK yang diketahui sebagai kekasih salah satu dari pasien. Sementara satu orang lagi merupakan asisten rumah tangga (ART) berinisial SW.

“MK kekasih salah satu dari pasien dan yang satu lagi pembantu rumah tangga,” ujarnya.

Kendati demikian, Komarudin belum menjelaskan secara rinci peran masing-masing dari kesembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Diberitakan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Pusat menggerebek sebuah rumah di kawasan Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasalnya, tempat tersebut dijadikan sebagai tempat praktek aborsi.