Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pabrik Styrofoam di Legok Tangerang Kebakaran, 9 Unit Damkar Diterjunkan

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |15:57 WIB
Pabrik Styrofoam di Legok Tangerang Kebakaran, 9 Unit Damkar Diterjunkan
Kebakaran pabrik styfoam di Legok, Tangerang (Foto: Irfan Maulana)
A
A
A

TANGERANG - Perusahaan yang memproduksi styrofoam, PT. Global Hanstama Jaya di Jalan Parung Panjang, Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar, Jumat, (30/6/2023). Nampak, asap hitam pekat tebal pun membubung tinggi ke langit.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Agun Guntara mengatakan asap hitam tersebut berasal dari Styrofoam yang terbakar.

"Jadi yang terbakar itu Pabrik Styrofoam , kalo Styrofoam kalo kebakaran kan asapnya hitam," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan pemadaman.

Agun menuturkan, saat ini belum ada yang dilaporkan adanya korban jiwa.

"Belum karena itu lagi berupaya melakukan penanganan pemadaman setelah selesai baru kita koordinasikan dengan pihak PT," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176102/kebakaran-4A9D_large.jpg
Ratusan Orang Terdampak Kebakaran di Pengadegan Jaksel, Sebagian Mengungsi ke Masjid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176043/kebakaran-Dh7B_large.jpg
Kebakaran Hebat Landa Tambora, 1 ODGJ Tewas Mengenaskan Terkunci Dalam Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175965/kebakaran-4btx_large.jpg
Kebakaran Hebat di Pengadegan Jaksel Diduga Akibat Korsleting Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175879/kebakaran-15fQ_large.jpg
Kebakaran Hebat Lapak di Pengadegan Jaksel, 15 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175876/kebakaran-Nh0s_large.jpg
Kebakaran di Tambora Diduga Akibat Pengelasan, 5 Rumah Ludes Dilahap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3174964/kebakaran-IKxJ_large.jpg
Kebakaran Rumah Kontrakan di Jaksel Diduga Akibat Tabung Gas Bocor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement