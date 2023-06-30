Pabrik Styrofoam di Legok Tangerang Kebakaran, 9 Unit Damkar Diterjunkan

TANGERANG - Perusahaan yang memproduksi styrofoam, PT. Global Hanstama Jaya di Jalan Parung Panjang, Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar, Jumat, (30/6/2023). Nampak, asap hitam pekat tebal pun membubung tinggi ke langit.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Agun Guntara mengatakan asap hitam tersebut berasal dari Styrofoam yang terbakar.

"Jadi yang terbakar itu Pabrik Styrofoam , kalo Styrofoam kalo kebakaran kan asapnya hitam," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

BACA JUGA: Kebakaran Hanguskan Enam Rumah Warga di Lhokseumawe

Dia mengatakan, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Saat ini, pihaknya masih berupaya melakukan pemadaman.

Agun menuturkan, saat ini belum ada yang dilaporkan adanya korban jiwa.

"Belum karena itu lagi berupaya melakukan penanganan pemadaman setelah selesai baru kita koordinasikan dengan pihak PT," katanya.