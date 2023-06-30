Kepergok Curi Motor saat Sholat Jumat di Cipondoh, Pria Bertato Dihajar Massa

Lokasi pencurian motor saat sholat Jumat di Cipondoh, Tangerang. (Ist)

TANGERANG - Seorang pria babak belum dihajar massa setelah kepergok mencuri sepeda motor (curanmor) jamaah yang sedang sholat Jumat di Masjid Jami Al-Mujahidin, Jalan Irigasi Sipon, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Jumat (30/6/2023).

Kejadian itu sempat direkam warga. Tampak seorang pria dengan tato di punggungnya tergeletak dengan wajah penuh darah.

Sejumlah warga terlihat memukuli dan menendangnya.

Peristiwa itu bermula ketika warga sholat Jumat. Kemudian, seorang pria yang belum diketahui identitas terlihat mencurigakan gerak-geriknya.

"Memang sudah biasanya tiap hari Jumat kalau bapaknya sholat saya biasanya ini jagain motor. Tadi pas saya lihat kok ada bapak-bapak ngapain ya. Kata saya nih orang mondar-mandir di masjid, dia udah lirik-lirik motor Vario kayaknya," ujar salah satu warga yang juga saksi mata, Siti Nafisah saat dijumpai.

Siti yang memperhatikan gerak-gerik pria tersebut pun kemudian mendengar suara patahan dari motor tersebut. Saat dilihat ternyata pria tersebut telah berhasil membobol motor dengan kunci T.

"Dari jauh udah ngeliat, bunyi 'pletek' gitu. Saya bilang itu bukan kunci motor ya. Dia nyalain tuh motornya terus dia samperin saya, 'nih bu', dikasih uang, saya enggak tau berapa kecil kayaknya, saya enggak mau," ucap Siti.

Situ kemudian menegurnya dan menahan pria tersebut ketika hendak pergi. Pria itu sempat memaksa pergi. Namun, terus ditahan Siti.