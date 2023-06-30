2 Maling Motor Terekam CCTV di Tanjung Duren, Polisi Lakukan Penyelidikan

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Duku Barat 1, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV dan viral di media sosial.

Video mengenai pencurian sepeda motor ini sempat diunggah oleh salah satu akun Instagram. Dalam keterangan unggahan video itu, peristiwa pencurian itu terjadi pada Kamis 29 Juni 2023.

Dalam rekaman video terlihat dua orang pria dengan menggunakan sepeda motor berhenti di sebuah gang sempit yang di sana terdapat dua sepeda motor yang terparkir. Keduanya berhenti untuk mengamati area sekitar.

Tidak berselang lama, pria yang menggunakan jaket berwarna hitam kemudian menghampiri satu sepeda motor. Sambil mengamati area sekitar, ia mencoba untuk membongkar gembok yang terpasang di kendaraan itu.

Setelah berhasil membobol gembok tersebut, kedua pelaku pun kabur dengan membawa sepeda motor dengan merk Honda Scoopy.