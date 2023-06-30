Hujan Berpotensi Guyur Jabodetabek hingga Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang berpotensi mengguyur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga malam ini.

“Update peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek tanggal 30 Juni 2023 pkl. 16:00 WIB masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada pkl 16:10 WIB. Kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pkl 19:00 WIB,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Jumat (30/6/2023).

Berikut wilayah di Jabodetabek yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yakni, di Kabupaten Bogor: Pamijahan, Rumpin, Cigudeg, Sukajaya.

Kota Depok: Sawangan.

Kabupaten Tangerang: Curug, Pagedangan, Kelapa Dua.

Kota Tangerang Selatan: Serpong, Serpong Utara, dan sekitarnya.

Dan dapat meluas ke wilayah Kota Jakarta Selatan: Jagakarsa.

Kota Jakarta Timur: Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung.