Dibunuh Anaknya, Tukang Sate di Bekasi Ditusuk 5 Kali Pakai Sangkur

BEKASI - Pemilik warung sate di Jalan Raya Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi bernama Widodo Cahya Putra (43) tewas dibunuh oleh anaknya sendiri Dimas Rismawan (22). Pelaku menghujani tubuh ayahnya dengan tusukan pisau sebanyak lima kali.

Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aqsha Ferdianto mengatakan senjata yang digunakan ialah pisau jenis sangkur. Adapun korban ditusuk saat sedang tertidur di kamar tidurnya.

“Datang pelaku (Dimas) untuk langsung melakukan penusukan terhadap korban,” kata Aqsha dalam konferensi pers, Jumat (30/6/2023).

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga menusuk korban sebanyak lima kali. Hal itu berdasarkan temuan luka senjata tajam yang terlihat pada tubuh korban.

“Penusukan terhadap korban mengenai dada, punggung, lengan, belakang kepala dan leher belakang,” ujarnya.