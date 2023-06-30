Pemotor Dibacok Kelompok Bersajam Diduga Gangster di Bogor

BOGOR - Warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi korban pembacokan oleh sekelompok orang diduga geng motor. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kapolsek Rancabungur Iptu Hartanyo Rahim mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 27 Juni 2023. Awal kejadian bermula ketika pemuda berinisial RS (24) sedang mengendarai motor bersama temannya dari arah Bantarjaya menuju Ciseeng.

"Tiba-tiba dari arah belakang para pelaku datang dengan mengendarai 2 sepeda motor diperkirakan 7 orang mengacungkan senjata tajam jenis pedang atau katana ke arah korban," kata Hartanto dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Korban melompat dari motor dan berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan korban mencoba menolong dan menangkap para pelaku.

"Tetapi melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri ke arah Bantarkambing dan akibatnya salah satu warga terkena bacokan para pelaku," katanya.

Hingga saat ini, polisi masih melakukan proses penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap pelaku. Polisi juga sudah mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan olah tempat kejadian perkara.

"Penyelidikan olah TKP di lapangan dan beberpa orang saksi telah kita mintai keterangan," ujarnya.

(Arief Setyadi )