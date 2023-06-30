Pria Tewas Mengenaskan Tertabrak KRL, Tubuhnya Terbelah Dua

BOGOR - Seorang pria tanpa identitas tewas tertabrak KRL Commuter Line di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Jasad korban dievakuasi petugas ke RSUD Ciawi.

Dalam video yang dilihat MNC Portal, tampak jasad pria tersebut sudah terbelah dua di tengah rel. Warga sekitar dan pengendara yang tengah melintas langsung berbondong-bondong mendekati lokasi.

"Awas kereta," teriak salah satu warga di lokasi ke arah kerumunan dalam video, Jumat (30/6/2023).

Terpisah, Kapolsek Tanah Sareal Komol Ariani membenarkan adanya kejadian pria tanpa identitas yang tewas tertabrak KRL Commuter Line. Peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.40 WIB sore tadi.

"Iya, korbannya tanpa identitas," ucap Ariani dikonfirmasi.

Kata dia, korban tertabrak KRL Commuter Line yang melintas dari arah Bogor menuju Jakarta. Selanjutnya, jasad korban dievakuasi ke RSUD Ciawi.

"Itu di rel kereta dari Bogor arah Jakarta. Korban langsung dibawa ambulans ke RSUD Ciawi," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)