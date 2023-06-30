Jasad Pemuda Hanyut saat Cuci Jeroan Kurban Ditemukan Tim SAR

Jasad pemuda yang hanyut saat mencuci daging kurban diserahkan ke pihak keluarga (Foto : MPI)

BEKASI - Tim SAR gabungan temukan jasad seorang pemuda di Kabupaten Bekasi yang tenggelam di Sungai Citarum. Sebelumnya, korban berinisial GG (20) hanyut saat mencuci jeroan kurban bersama kedua temennya.

"Korban ditemukan pada Jumat sekira pukul 17.20 WIB kurang lebih pada radius 700 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia," ujar Koordinator Unit Siaga SAR Bekasi, Rizky Dwianto dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Rizky mengatakan jasad korban ditemukan ketika salah satu bagian tubuhnya muncul ke atas permukaan, tim SAR gabungan yang pada saat itu melakukan upaya penyisiran menggunakan perahu karet langsung melakukan proses evakuasi terhadap korban.

"Jasad korban kemudian tadi kita bawa menuju rumah duka oleh unsur SAR gabungan untuk diserahkan kepada pihak keluarga," kata Rizky

Pihaknya juga berupaya melakukan pencarian pada hari ini dengan penyisiran menggunakan perahu karet pada aliran sungai, Rizky menuturkan, serta melalui jalur darat di sepanjang bantaran sungai Citarum hingga radius 5 KM dari lokasi kejadian.

"Pencarian di bawah permukaan air juga dilakukan dengan penggunaan Aqua Eye serta Underwater Searching Device," jelasnnya.

Operasi SAR terhadap korban pada hari, kata Dia, dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil SAR gabungan yang terdiri dari Unit Siaga SAR Bekasi, BPBD Kabupaten Bekasi, Polsek Pebayuran, Koramil Pebayuran, Sat Brimob POLRI Batalyon D Cikarang.

Lalu melibatkan, Satpol PP Pebayuran, KORGAD Rescue, ESLAN, WMI, Pejuang Manusia Ilahi Rescue, Pondok Pesantren AL-Bina, Tagana Kabupaten Bekasi,

"PMI Kabupaten Bekasi, FPRB Kabupaten Bekasi, Garda Mantab, Rela Baik, CSC, Pokdar Kamtibmas, Citra Bhayangkara, HIRPALA, SAR Lensa Karawang, Scout Rescue, Destana Sumbersari, Pemuda Pancasila, SAR MTA, SAKA SAR Babelan, Katana Jatimulya, RTB, DMC DD, dan Masyarakat," imbuhnya.