Pengunjung Mal BTM Bogor Tewas Usai Terjun dari Lantai Lima

BOGOR - Seorang pria tanpa identitas tewas di area Bogor Trade Mal (BTM), Kota Bogor. Korban diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai lima mal.

Kapolsek Bogor Tengah, Kompol Surya mengatakan pihaknya mendapat laporan kejadian tersebut sekira pukul 19.19 WIB. Dimana, didapat informasi adanya seorang pria yang tewas jatuh di area BTM.

"Tadi saya dapat informasi dari Bhabin melaporkan ditemukan seseorang yang jatuh dari lantai lima," kata Surya kepada wartawan, Jumat (30/6/2023).

BACA JUGA: Korban Bunuh Diri di Jembatan Bahteramas Kendari Berhasil Dievakuasi Bakamla

Dari situ, pihaknya langsung menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan keterangan sekuriti mal, pria tersebut memang diduga sengaja melompat dari lantai lima.

"Menurut keterangan saksi dari sekuriti orang tersebut sengaja memang mau lompat. Karena pada saat itu sekuriti yang bertugas di lantai lima berusaha mendekat tapi korban ini menyatakan jangan mendekat saya akan lompat seperti itu," jelasnya.

Pada tubuh korban, polisi tidak menemukan adanya identitas. Hanya terdapat uang tunai dan kartu ATM dalam dompet yang dibawa oleh korban.