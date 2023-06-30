Jalur Rel Terdampak Longsor, Perjalanan Kereta Pangrango Lintas Bogor-Sukabumi Dibatalkan

BOGOR - Operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan. Hal itu menyusul dampak dari terjadinya longsor di area jalur rel KM 17+7/8 antara Stasiun Cicurug dan Maseng.

"Untuk hari ini, perjalanan KA Pangrango keberangkatan pukul 19.55 WIB lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan," kata Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor, Stasiun Paledang, Stasiun Sukabumi dan lainnya.

Proses pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari ke depan dan calon pengguna yang terdampak pembatalan KA Pangrango untuk sementara waktu dapat beralih ke moda transportasi lain.

"Upaya perbaikan jalur rel yang terdampak longsor saat ini terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan instansi terkait," ungkapnya.

PT KAI Daop 1 Jakarta pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango ini. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan pembatalan tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121.

(Awaludin)