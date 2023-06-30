Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jalur Rel Terdampak Longsor, Perjalanan Kereta Pangrango Lintas Bogor-Sukabumi Dibatalkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Juni 2023 |22:48 WIB
Jalur Rel Terdampak Longsor, Perjalanan Kereta Pangrango Lintas Bogor-Sukabumi Dibatalkan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan. Hal itu menyusul dampak dari terjadinya longsor di area jalur rel KM 17+7/8 antara Stasiun Cicurug dan Maseng.

"Untuk hari ini, perjalanan KA Pangrango keberangkatan pukul 19.55 WIB lintas Bogor-Sukabumi dibatalkan," kata Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih dalam keterangannya, Jumat (30/6/2023).

Calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor, Stasiun Paledang, Stasiun Sukabumi dan lainnya.

Proses pembatalan dapat dilakukan hingga 7 hari ke depan dan calon pengguna yang terdampak pembatalan KA Pangrango untuk sementara waktu dapat beralih ke moda transportasi lain.

"Upaya perbaikan jalur rel yang terdampak longsor saat ini terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta bekerjasama dengan instansi terkait," ungkapnya.

PT KAI Daop 1 Jakarta pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango ini. Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan pembatalan tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon 121.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/340/3169779/longsor-jA3C_large.jpg
Longsor Terjang Purbalingga dan Bengkulu Utara, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169326/longsor-LWfK_large.jpg
BPBD DKI Wanti-Wanti Potensi Tanah Longsor di Jaksel dan Jaktim, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156444/longsor-sxPv_large.jpg
Tragis, 2 Pekerja Bangunan Tertimbun Longsor di Cimahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154276/longsor-jBKe_large.jpg
Luapan Air Kali Ciliwung Sebabkan Rumah Warga di Jaktim Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/338/3154143/longsor-WcTi_large.jpg
Waspada! Tanah Longsor Intai Jaktim dan Jaksel, Berikut Sebarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/338/3153121/dua_korban_longsor_di_cisarua_bogor_ditemukan_meninggal-s0kd_large.jpg
Dua Korban Longsor di Cisarua Bogor Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement