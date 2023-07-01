Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:30 WIB
Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara
Illustrasi (foto: dok Okezone)
SEJUMLAH peristiwa pernah terjadi dan menjadi catatan sejarah pada 1 Juli. Seperti cikal bakal berdirinya Polri hingga Kroasia bergabung dengan Uni Eropa.

Okezone kembali mengenang peristiwa yang terjadi pada 1 Juli yang dikutip berdasarkan sumber Wikipedia, berikut ulasannya:

1909 - Lahirnya Abdulrahman Saleh Pahlawan Indonesia

Abdulrahman Saleh dilahirkan pada 1 Juli 1909 di Jakarta. Saleh mengenyam pendidikan di HIS (Sekolah rakyat berbahasa Belanda atau Hollandsch Inlandsche School) MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) atau kini SLTP.

Kemudian, ia melanjutkan belajar di AMS (Algemene Middelbare School) yang saat ini disebut SMU, dan kemudian diteruskannya ke STOVIA (School Tot Opleiding van Inlandsche Artsen).

Karena pada saat itu STOVIA dibubarkan sebelum ia menyelesaikan studinya di sana, ia meneruskan studinya di GHS (Geneeskundige Hoge School), semacam sekolah tinggi dalam bidang kesehatan atau kedokteran.

1946 - Cikal Bakal Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara

 

Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kemudian, sejak 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI.

Halaman:
1 2
      
