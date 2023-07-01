Ambisi Dyah Pitaloka Tak Ingin Nikah dengan Pria Sunda Berujung Petaka

DYAH PITALOKA CITRARESMI, putri raja Sunda konon yang membuat Hayam Wuruk jatuh cinta. Saat itu Hayam Wuruk memang tengah menjadi raja di usia masih muda yakni 23 tahun. Statusnya sebagai raja yang jomblo membuatnya mencari pasangan.

Setelah berbagai perempuan yang ditawarkan tak mampu menarik hati sang raja muda, hingga akhirnya ketika ada sosok Dyah Pitaloka Citraresmi membuatnya tertarik. Di sisi lain, Dyah Pitaloka Citraresmi juga menyambut cintanya Hayam Wuruk, padahal secara politis kedua wilayah antara Majapahit dan Sunda belum pernah memiliki hubungan.

Hal ini yang membuat sang ayah Dyah Pitaloka Citraresmi, Maharaja Linggabuana Wisesa konon sempat mengupayakan agar anaknya tetap menikah dengan sesama orang Sunda. Hal ini pula yang dikisahkan pada sejumlah sumber sejarah mulai dari Carita Parahyangan, Kidung Sunda, Kidung Sundayana, hingga Pararaton.

Namun sebagaimana dikutip dari "Perang Bubat 1279 Saka : Membongkar Fakta Kerajaan Sunda vs Kerajaan Majapahit", tulisan Sri Wintala Achmad, ada keraguan mengenai sosok Dyah Pitaloka Citraresmi. Sosoknya disebut masih misterius, lantaran beberapa sumber sejarah tidak pernah menyinggung nama asli sang putri Raja Sunda ini.

Tetapi eksistensinya diyakini oleh banyak orang sebagai tokoh riil. Dyah Pitaloka Citraresmi diyakini oleh banyak orang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa Perang Bubat. Akibat perang tersebut, Dyah Pitaloka Citraresmi yang akan disunting oleh Hayam Wuruk. Sebagian ada yang menafsirkan Dyah Pitaloka Citraresmi merupakan kekasih Gajah Mada, yang melakukan bunuh diri.

Sesudah ayah, ibu, dan rombongan pengiring pengantin Sunda tewas di tangan pasukan Majapahit di bawah komando Gajah Mada. Bila berpijak pada Carita Parahyangan, maka tidak bisa disalahkan bila timbul teori bahwa Dyah Pitaloka Citraresmi bunuh diri, karena menebus ambisinya yang salah yakni menolak nikah dengan orang Sunda dan hanya menerima pinangan orang Jawa.