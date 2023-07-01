Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Daerah Penghasil Orang Pintar di Kalimantan Timur

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |08:38 WIB
3 Daerah Penghasil Orang Pintar di Kalimantan Timur
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Terdapat 3 daerah penghasil orang pintar di Kalimantan Timur ini membanggakan Indonesia. Pasalnya, setiap provinsinya pun memiliki luas daerah yang tak main-main. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan luas mencapai 127.346,92 km persegi yang dihuni oleh 3,77 juta jiwa pada 2020.

Dari banyaknya masyarakat yang menghuni Provinsi Kalimantan Timur, pada 2022 lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dari acuan data IPM tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur, berikut 3 daerah penghasil orang pintar di Kalimantan Timur.

1. Kota Samarinda

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur tentunya memiliki perkembangan yang lebih maju daripada wilayah-wilayah lain Kalimantan Timur karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, gaya hidup, serta pendidikan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/23/340/2926042/peringati-hari-otsus-ini-prioritas-pemprov-papua-barat-daya-AQ2z1yqipU.jpg
Peringati Hari Otsus, Ini Prioritas Pemprov Papua Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/21/338/2887397/perkuat-kolaborasi-rakernas-pengelolaan-keuangan-daerah-digelar-di-tangsel-hXVaw9LOrW.jpg
Perkuat Kolaborasi, Rakernas Pengelolaan Keuangan Daerah Digelar di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/337/2859390/catat-5-daerah-paling-makmur-di-bali-I7KMnPcICJ.jpg
Catat! 5 Daerah Paling Makmur di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/08/340/2259158/kemendagri-tegaskan-otsus-papua-bukan-sekadar-bagi-bagi-uang-YUo63uIpUZ.jpg
Kemendagri Tegaskan Otsus Papua Bukan Sekadar Bagi-Bagi Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/11/337/2181674/presiden-jokowi-minta-menteri-ajak-masyarakat-lokal-bahas-otsus-papua-lRcfcG0bDh.JPG
Presiden Jokowi Minta Menteri Ajak Masyarakat Lokal Bahas Otsus Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/24/337/2008894/kemendagri-kaji-usulan-314-daerah-otonomi-baru-99kXAxxhXb.jpg
Kemendagri Kaji Usulan 314 Daerah Otonomi Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement