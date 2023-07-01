3 Daerah Penghasil Orang Pintar di Kalimantan Timur

JAKARTA- Terdapat 3 daerah penghasil orang pintar di Kalimantan Timur ini membanggakan Indonesia. Pasalnya, setiap provinsinya pun memiliki luas daerah yang tak main-main. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan luas mencapai 127.346,92 km persegi yang dihuni oleh 3,77 juta jiwa pada 2020.

Dari banyaknya masyarakat yang menghuni Provinsi Kalimantan Timur, pada 2022 lalu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

BACA JUGA: 4 Daerah Penghasil Orang Pintar Terbanyak di Kalimantan Timur

Dari acuan data IPM tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur, berikut 3 daerah penghasil orang pintar di Kalimantan Timur.

1. Kota Samarinda

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur tentunya memiliki perkembangan yang lebih maju daripada wilayah-wilayah lain Kalimantan Timur karena menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, gaya hidup, serta pendidikan.