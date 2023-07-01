Okezone.com Lebih dari Kini Lebih dari Portal Berita, Hadir dalam Platform Okezone TV dan Okezone Radio

Okezone.com kini menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio









JAKARTA – Okezone TV dan Okezone Radio yang menjadi kesatuan dalam Okezone Group. Okezone.com kini dengan bertransformasi memberikan sajian informasi kepada masyarakat lebih variatif dengan hadirnyadan Okezone Radio yang menjadi kesatuan dalam Okezone Group.

Dengan hadirnya, Okezone TV dan Okezone Radio, Okezone.com semakin memperkuat posisinya sebagai portal berita nomor 1 di Indonesia.

Okezone TV hadir di Channel 90 MNC Vision, Channel 90 MNC Play dan Vision+ Apps. Sementara Okezone Radio hadir di dua kota, yakni di Jakarta dengan frekuensi 88,4 FM dan Bandung dengan frekuensi 89,7 FM.

Okezone Group juga siap memberikan program-program unggulan menarik kepada masyarakat setelah bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.

"Langkah Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan industri digital," ujar dia di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Dikatakan Yadi, dengan mengusung konsep multiplatform, Okezone Group siap memberikan suguhan berita-berita yang menarik. Baik dari berita media online, berita TV dari Okezone TV dan berita radio dari Okezone Radio.