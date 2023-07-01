Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa Dahsyat Bantul, Jokowi dan Iriana Baru 30 Menit Tinggalkan Yogyakarta

Kiswondari , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |10:11 WIB
Gempa Dahsyat Bantul, Jokowi dan Iriana Baru 30 Menit Tinggalkan Yogyakarta
Presiden Jokowi/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan istrinya Iriana sedang berada di dalam Pesawat Kepresidenan RI-1 pada pukul 19.20 WIB dari Yogyakarta, atau 10 menit sebelum terjadi gempa berkekuatan M 6,4 di Bantul.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, mengatakan, Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama rombongan take off pada Jumat, 30 Juni 2023 pukul 19.20 WIB.

"Jadi saat terjadi gempa di Yogyakarta pada pukul 19.57 WIB, Presiden dan rombongan sedang berada dalam penerbangan menuju Jakarta," ujar Bey dalam keterangannya, Sabtu (1/7/2023).

Adapun kondisi Gedung Agung Istana Kepresidenan, Bey mendapatkan informasi dari Kepala Istana Yogyakarta Deni Mulyana, gempa dirasakan di sana, namun tidak menimbulkan kerusakan pada gedung dan bangunan.

"Menurut Kepala Istana Yogyakarta Deni Mulyana, gempa juga dirasakan di Gedung Agung Istana Kepresiden, kondisi seluruh gedung dan bangunan dalam kondisi baik, tidak terjadi kerusakan sama sekali," tutup Bey.

