Jawab Tantangan Industri Digital, Okezone.com Kini Hadir dalam Platform Okezone TV dan Okezone Radio

JAKARTA – Okezone.com tampil semakin variatif dengan tidak hanya menyajikan berita di media online. Namun, kini juga hadir lewat Okezone TV dan Okezone Radio.

Okezone TV hadir di Channel 90 MNC Vision, Channel 90 MNC Play dan Vision+ Apps. Sementara Okezone Radio hadir di dua kota, yakni di Jakarta dengan frekuensi 88,4 FM dan Bandung dengan frekuensi 89,7 FM.

Seluruh lini tersebut berada di satu kesatuan dalam Okezone Group. Okezone.com semakin memperkuat posisinya sebagai portal berita nomor 1 di Indonesia.

BACA JUGA:

Okezone Group juga siap memberikan program-program unggulan menarik kepada masyarakat setelah bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.

BACA JUGA:

Okezone.com Lebih dari Kini Lebih dari Portal Berita, Hadir dalam Platform Okezone TV dan Okezone Radio

"Langkah Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan industri digital," ujar dia di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).