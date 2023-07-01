Sajikan Acara dan Program Menarik, Begini Cara Menikmati Okezone TV dan Okezone Radio

Okezone.com kini menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio

JAKARTA – Portal nomor 1 di Indonesia, Okezone.com terus memberikan sajian informasi kepada masyarakat. Okezone.com kini menghadirkan Okezone TV dan Okezone Radio yang menjadi kesatuan dalam Okezone Group.

Anda bisa menikmati berbagai siaran yang informatif dan aktual di Okezone TV melalui Channel 90 MNC Vision, Channel 90 MNC Play dan Vision+ Apps.

Sedangkan untuk Okezone Radio, hadir di dua kota, yakni di Jakarta dengan frekuensi 88,4 FM dan Bandung dengan frekuensi 89,7 FM. Okezone Radio menghadirkan berbagai progam menarik yang wajib Anda dengarkan.

Okezone Group juga siap memberikan program-program unggulan menarik kepada masyarakat setelah bertransformasi pada 1 Juli 2023.

Selain itu, Okezone Group juga memiliki banyak program seperti Oke Flash, Oke Viral, Guest Star, Okezone Musik Kustik, hingga program unggulan lainnya untuk dinikmati masyarakat Indonesia.

Chief Operating Officer (COO) Okezone Group Yadi Hendriana mengatakan, Okezone.com akan terus melakukan langkah strategis yang sifatnya terus bertumbuh untuk memperkuat positioning.

"Langkah Ini dilakukan sebagai upaya menjawab tantangan industri digital," ujar Yadi di Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Dengan mengusung konsep multiplatform, Okezone Group siap memberikan suguhan berita-berita yang menarik.