Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-77 Bhayangkara, Presiden Jokowi Bertindak sebagai Inspektur Upacara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |11:25 WIB
HUT Ke-77 Bhayangkara, Presiden Jokowi Bertindak sebagai Inspektur Upacara
Presiden Jokowi. (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023) sore.

Rencananya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dalam perayaan HUT Ke-77 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara (irup) dalam acara tersebut.

BACA JUGA:

Peristiwa 1 Juli: Berdirinya Polri Diperingati sebagai Hari Bhayangkara 

"Upacara pukul 15.20 WIB. Inspektur upacara adalah Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah kepada wartawan, Sabtu (1/7/2023).

Nurul menjelaskan, peringatan HUT Bhayangkara ini mengangkat tema 'Polri Presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'.

"Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya, suku, dan agama yang menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika yang didukung oleh sinergitas TNI-Polri untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam menciptakan Pemilu Damai menuju Indonesia Maju,” ucapnya.

Di sisi lain, akan ada beberapa pameran yang dihadirkan seperti pameran alat material khusus (almatsus) Polri, kemudian festival pasar rakyat hingga terdapat stand perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan SKCK keliling. 

Sebagai informasi, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Bhayangkara pada Sabtu (1/7/2023) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat.

Dalam perayaan ini, Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel di sekitar GBK untuk melakukan pengamanan agar perayaan HUT ini bisa berjalan lancar.

"Pengamanan kita libatkan 1.777 personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (1/7/2034).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176785/korlantas-bZrX_large.jpg
Polri Bakal Jadikan ISDC Pusat Keselamatan Berkendara Terbaik Se-Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967/polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175889/hadi-cDtr_large.jpg
Mensesneg Ungkap Alasan Istana Tak Kunjung Umumkan Komite Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175734/korlantas_polri-aCxw_large.jpg
Kakorlantas Ungkap Denda Tilang Kini Bisa Digunakan Kejagung dan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement