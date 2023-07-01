HUT Ke-77 Bhayangkara, Presiden Jokowi Bertindak sebagai Inspektur Upacara

JAKARTA - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Sabtu (1/7/2023) sore.

Rencananya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir dalam perayaan HUT Ke-77 Bhayangkara dan bertindak sebagai inspektur upacara (irup) dalam acara tersebut.

"Upacara pukul 15.20 WIB. Inspektur upacara adalah Bapak Presiden RI Ir Joko Widodo," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah kepada wartawan, Sabtu (1/7/2023).

Nurul menjelaskan, peringatan HUT Bhayangkara ini mengangkat tema 'Polri Presisi Untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'.

"Indonesia memiliki kekayaan dan keberagaman budaya, suku, dan agama yang menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika yang didukung oleh sinergitas TNI-Polri untuk menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam menciptakan Pemilu Damai menuju Indonesia Maju,” ucapnya.

Di sisi lain, akan ada beberapa pameran yang dihadirkan seperti pameran alat material khusus (almatsus) Polri, kemudian festival pasar rakyat hingga terdapat stand perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan SKCK keliling.

Dalam perayaan ini, Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel di sekitar GBK untuk melakukan pengamanan agar perayaan HUT ini bisa berjalan lancar.

"Pengamanan kita libatkan 1.777 personel gabungan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Sabtu (1/7/2034).