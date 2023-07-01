HUT ke-77 Bhayangkara, Panglima TNI: Sinergi TNI-Polri Solid Hadapi Ancaman Polarisasi di Pemilu 2024

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengucapkan selamat HUT ke-77 Bhayangkara yang jatuh pada hari Sabtu, 1 Juli 2023.

Yudo pun berharap sinergi antara TNI-Polri semakin solid khususnya menghadapi ancaman polarisasi yang marak terjadi di tahun politik, perhelatan pemilu serentak mendatang.

"Semoga sinergi TNI dan Polri akan semakin solid terutama dihadapkan pada ancaman polarisasi bangsa menjelang pemilu tahun 2024," ujar Yudo dalam video yang ditayangkan oleh akun medsos @divisihumaspolri, Sabtu (1/7/2023).

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) ini menambahkan, institusi Polri yang memasuki tahun ke-77, sebagai lembaga yang terus bertransformasi menjadi lebih baik.

"Dengan semangat presisi, Polri terus bertranformasi untuk menjadi institusi yang prediktif, responsibiltas, transparansi, dan berkeadilan guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat," ungkapnya.

Yudo memastikan, TNI-Polri tetap menjadi perekat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia, Polri Presisi untuk Negeri. Pemilu damai menuju Indonesia maju. Salam presisi, TNI-Polri sinergi untuk negeri. NKRI harga mati," tutup Yudo.