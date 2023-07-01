Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Persiapan Puncak Hari Bhayangkara, Kapolri Tinjau Dinding Kreativitas Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |13:38 WIB
Persiapan Puncak Hari Bhayangkara, Kapolri Tinjau Dinding Kreativitas Masyarakat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kesiapan akhir acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, 1 Juli 2023.

"Jadi kita baru saja memastikan semua kesiapan dan Alhamdulillah saya kira mulai dari kedatangan sampai dengan pada saat nanti acara sekaligus kesiapan booth yang ada, UMKM yang ada semuanya sudah siap," kata Sigit di SUGBK.

Sigit menyebut, puncak Hari Bhayangkara akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 BACA JUGA:

Dalam tinjauannya, Sigit juga melihat langsung booth 'Dinding Kreatif Polri 77'. Di tempat itu, seluruh masyarakat bisa secara aktif mengekspresikan kreativitasnya dalam bentuk gambar 3D, Pop Up Art, serta Doodle Art.

Pada dinding kreativitas itu, Kapolri juga sempat menggoreskan tulisannya berbunyi, 'Terima kasih masyarakat atas kecintaan kepada Polri'.

 BACA JUGA:

Menurut Sigit, pada Hari Bhayangkara tahun ini, Polri turut mendorong masyarakat untuk aktif mewujdkan serta mengakomodir seluruh kreativitas masyarakat.

"Dan juga kita juga lihat masyarakat ternyata sangat antusias jam 12.00 kurang sudah sangat ramai dan mereka juga menikmati booth yang ada," ujar Sigit.

Sigit menekankan, kegiatan puncak Hari Bhayangkara tahun ini terbuka luas untuk seluruh lapisan elemen masyarakat. Pasalnya, ini momen untuk membuktikan komitmen Polri yang dekat dan dicintai oleh masyarakat.

"Tentunya kami mohon doa dan dukungan dari masyarakat karena dengan masyarakat tentunya Polri kita akan bisa berbuat maksimal. Tentunya kerjasama Polri, masyarakat dan seluruh elemen bangsa dalam mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi tugas bersama untuk mengawal menuju ke Indonesia Maju, Indonesia Emas, betul-betul sinergtas antara Polri, TNI, masyarakat dan seluruh elemen," ucap Sigit.

Selain itu, Kapolri juga melihat langsung Booth Plasticpay. Dimana stan itu bertujuan untuk mengajak masyarakat agar melakukan pemilahan sampah botol plastik di hulu melalui Reverse Vending Machine (RVM) yang disediakan di booth plasticpay.

Botol plastik terkumpul melalui Reverse Vending Machine (RVM) Plasticpay akan dipick up ke pabrik daurulang plasticpay untuk dijadikan bahan baku. Hasil bahan baku daur ulang nantinya akan kembali dikreasikan oleh UMKM Indonesia.

