HUT ke-77 Bhayangkara, Zulkifli Hasan: Polri Semakin Presisi dan Profesional

JAKARTA- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas, berharap agar Polri dapat semakin prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (Presisi) dan profesional di momentum HUT ke-77 Bhayangkara.

“Selamat Hari Bhayangkara ke-77 di usia yang semakin matang Polri semakin presisi semakin profesional dalam menjalankan tugas,” kata Zulkifli Hasan, Sabtu,(1/7/2023).

Zulhas yang merupakan Menteri Perdagangan ini juga berharap agar di usia ke-77 ini Polri dapat terus mengayomi dan melayani masyarakat.

Zulhas juga berharap, Pemilu yang akan berlangsung tahun depan dapat terlaksana dengan damai. “Mengayomi dan melayani masyarakat dan Pemilu damai,” jelas Zulhas.

Dia juga turut mengapresiasi kinerja Kapolri Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran dalam momentum HUT ke-77 Bhayangkara. “Apresiasi untuk Kapolri Pak Listyo Sigit Prabowo,” tutup Zulkifli Hasan.