Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo Pulang Bareng Satu Pesawat Usai Ibadah Haji

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah, Arab Saudi.

Sandiaga yang baru saja melangsungkan ibadah haji, tak sengaja bertemu Ganjar. Bahkan keduanya pulang bersama ke tanah air dalam satu pesawat.

"Bertemu Mas @ganjar_pranowo beserta keluarga di Bandara King Abdulaziz International Airport, Jeddah. Kebetulan, kami menggunakan pesawat yang sama untuk kembali ke tanah air," tulis Sandi dalam akun pribadi media sosialnya, Sabtu (1/7/2023).

Saat menemui Ganjar, terlihat Sandiaga mengenakan pakaian baju koko muslim beserta peci hitam. Ia pun bersalaman dengan Ganjar yang terlihat memakai baju kok berwarna putih.

Selepas Sandi bersalaman, tak lama ada seorang pria berbaju ala warga Arab Saudi yang ikut menyusul bersalaman dengan Ganjar.

"Di tempat yang sama, ada pejabat dari Kementerian Haji & Umroh Arab Saudi, dan saya sampaikan kepada beliau, jika berwisata ke Indonesia, kunjungilah Jawa Tengah. Destinasi-destinasi wisatanya sangat apik, terutama desa wisatanya yang terus berkembang," ujar Sandiaga Uno.