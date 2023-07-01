Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puncak Hari Bhayangkara, Stadion Utama Gelora Bung Karno Ramai Didatangi Pengunjung

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |15:13 WIB
Puncak Hari Bhayangkara, Stadion Utama Gelora Bung Karno Ramai Didatangi Pengunjung
JAKARTA - Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Bhayangkara digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (1/7) hari ini. Warga tamu dan pengunjung pun memadati kawasan GBK.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia pada pukul 13.25 WIB terlihat kendaraan sudah mulai memadati area sekitar kawasan GBK. Meski terlihat kepadatan lalu lintas namun arus lalu lintas masih bisa bergerak.

Terlihat tamu atau undangan yang datang terdiri dari masyarakat sipil dan Polri mereka bercampur menjadi satu. Pengunjung terlihat menggunakan baju putih bertuliskan ‘77 Polri Presisi Untuk Negeri’ pada area belakang baju.

Sementara anggota Polri pejabat utama yang hadir terlihat menggunakan pakaian upacara lengkap dengan topi. Selain anggota Polri, satuan matra TNI juga terlihat hadir meramaikan acara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan antusiasme masyarakat sudah terlihat. Sigit menyebut masyarakat sudah datang sejak pukul 12.00 WIB meskipun acara digelar pukul 15.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
polri Senayan GBK HUT Ke-77 Polri
